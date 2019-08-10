Кроме конституционного права, есть и конституционные обязанности

При оценке любых событий, которые происходят в Российской Федерации, мы должны исходить из тех ценностей, которые заложены в нашей Конституции.

Конечно же, прежде всего мы должны опираться на главу 1 Конституции, которая закрепляет основы конституционного строя. В частности, в ней определяется, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью.

Признание соблюдения прав и защиты прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.

Россия является правовым государством. Говоря о статьях 1-й и 2-й Конституции РФ, прежде всего я бы хотел обратить внимание на то, что центральнообразующим ядром и в том, и в другом случае является государство.

Каждый раз, когда мы, а в истории это происходило неоднократно, особенно в течение прошлого века, а в истории других государств это происходит сейчас, когда мы утрачиваем государство, это связано с огромными потерями для всего общества, потерями перспективы жизни многих и многих людей. Я не буду подробно останавливаться на этих аспектах, которые всем хорошо известны. В этой связи при реализации любых прав мы в то же время, если хотим видеть свое будущее предсказуемым и достойным, должны ориентироваться на то, чтобы наше государство было устойчивым, качественным, предсказуемым, понимаемым и прежде всего - и это главное - стабильным.

Все это мы сможем обеспечить только в том случае, если при защите своих интересов мы ориентируемся на соблюдение законодательства. Борьба за принципы стабильности подразумевает, в том числе и ответственность.

В этой связи любые события, которые происходят и, в частности, события, связанные с массовыми мероприятиями, конечно же, должны происходить в рамках закона. И это очень важно, чтобы ответственность понимали и организаторы мероприятия, которые, наряду со всем прочим, несомненно, отвечают за судьбу многих и многих людей, которые им поверили.

Особенно людей молодых неопытных, объективно скажем, не до конца понимающих то пространство, в котором они оказались. И то, что происходит, когда требования проведения массовых мероприятий нарушаются, люди оказываются очень часто в ситуации, которая для них носит непредсказуемый характер. Молодые не осознают эти последствия. Однако мы должны четко понимать, что с точки зрению любых их интересов очень важно, чтобы общественный порядок, общественный строй, собственно говоря, уровень предсказуемости государства сохранялся, а соответственно и сохранялась предсказуемость их судьбы как наших граждан.

Поэтому сейчас, я отмечаю, что даже те люди, которые себя обозначают как "жесткие" сторонники целого ряда свобод и подходов, эти люди также говорят о том, что мероприятие должно проводиться в том месте, которое было согласовано. А значит в этих условиях никто - ни те, кто участвует в этом мероприятии, ни внешние люди, не подвергаются какого-либо рода опасности, соблюдаются права тех людей, которые не участвуют в мероприятии, и соблюдаются права участников мероприятий. Эта грань, связанная с тем, что порядок начинает нарушаться, она, хочется верить, абсолютно всем понятна. И если ты начинаешь выходить за эту грань, то в любом государстве, несомненно, принимаются определенные меры.

Поэтому, реализуя конституционное право, одновременно нужно понимать, что есть и обязанность. Но самое главное, в чем хотелось бы достигнуть понимания, заключается в том, что, может быть, почти во многом впервые в нашей истории мы имеем как общество достаточно продолжительный благоприятный период нашего развития, что представляет из себя высокую ценность, которую мы должны взаимно все сохранять.

Поэтому, возвращаясь к возможным нарушениям, нарушениям во многом прогнозируемым, если мероприятие перестает быть регулируемым и проходит не в том месте, в котором оно должно происходить, несомненно, что в этом случае придется сталкиваться с правовыми последствиями и быть готовым к тому, что ты эти правовые последствия принимаешь.

При совершении любых действий мы должны ориентироваться на принцип справедливости и понимать, что чаще всего и, несомненно, если ты предлагаешь что-то, что затрагивает судьбу другого человека, то это предложение должно быть абсолютно выверенным и справедливым.

Очень часто люди пытаются захватить это право на справедливость в том числе говоря о том, что чуть ли не справедливыми становятся призывы к революции и допустимым становится "кровь", это в высшей степени пренебрежение к правам и интересам собственных людей к их праву на справедливость и на будущее. Мы давно исчерпали наш " ресурс" революций.

Еще один момент, на который хотел бы обратить внимание. Когда пытаются проводить линию и оценивать исключительно в негативном свете действия тех ребят, которые охраняют общественный порядок, употребляя явно не позитивные слова, каждый, кто это делает, должен задумываться о том, что это наши люди, это наше общество, это мы все вместе. И если эти действия оценивают как действия какой-то другой стороны, то это тоже наши дети, наши граждане. Они заслуживают уважения и совершенно недопустимо, когда в отношении их совершаются какие-то не правовые действия.

Нам предстоит научиться оценивать себя, как единое общество. Общество, связанное одной судьбой, и сделать все для того, чтобы то, что с нами случалось, в дальнейшем не вызывало огромного сожаления в том числе у тех людей, которые эти события организовывают.

Читатели "Российской газеты" являются людьми грамотными, и поэтому, я думаю, что было бы неплохо, если бы каждый из нас, вне зависимости от того, где он находится, прочитал дневники, которые были опубликованы многими ведущими представителями русской эмиграции в 30 и 40 годах прошлого века с оценками своей роли, своих представлений и своих наивных задач, которые они решали на сломе российской государственности в 17 году прошлого века.