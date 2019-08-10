"Манчестер Сити" разгромил "Вест Хэм"

Действующий чемпион Англии "Манчестер Сити" в стартовом матче нового сезона разгромил "Вест Хэм" - 5:0.

"Манчестер Сити" в отличие от "Ливерпуля" не смог решить исход матча еще в первом тайме. В нем команда Хосепа Гвардиолы отличилась лишь однажды - это сделал Габриэл Жезус. Однако после перерыва лондонцы получили от "горожан" по полной программе.

Героем матча стал Рахим Стерлинг, отличившийся трижды. Он записал на свой счет голы на 51-й, 75-й и 90-й минутах. Еще один гол на счету Серхио Агуэро, реализовавшего пенальти.

Две голевые передачи сделал Рияд Марез, который пропустил матч за Суперкубок Англии из-за того, что врачи "Сити" так до конца и не поняли, каким препаратом футболиста лечили во время Кубка Африки в расположении национальной команды. Если Марез сыграл с "Вест Хэмом", это означает, что угрозы дисквалификации за допинг нет.