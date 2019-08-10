Мария Захарова в боксерских перчатках произвела фурор в Сети

В неожиданном образе предстала перед пользователями Сети официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она опубликовала на своей странице в Instagram и Facebook фотографию в коротком бирюзовом платье и в боксерских перчатках. Подпись под снимком по-настоящему ошеломила пользователей. "Вы не стойте слишком близко: я боксер, не только киска", - пошутила Захарова.

Смелось и открытость дипломата столь высокого ранга привлекли внимание окружающих. За несколько часов публикация набрала более 14 тысяч лайков и сотни комментариев.

Многие восхищались хорошей физической формой Захаровой и ее чувством юмора. Пользователи сделали вывод, что Россию с такими представителями на дипломатическом паркете победить нельзя.