На юге Индии 35 человек стали жертвами муссонных ливней

В южном индийском штате Керала число жертв муссонных ливней увеличилось до 35 человек. Еще 27 местных жителей получили травмы, семеро числятся пропавшими без вести.

По данным India Today, власти эвакуировали 22 тысячи жителей, пишет РИА Новости. В международном аэропорту Кочин из-за непогоды отменены авиарейсы до 12.30 мск воскресенья, также остановлены поезда.

Муссоные ливни пришли в южные и западные регионы Индии в конце июня, затопив целый ряд населенных пунктов. По оценкам специалистов, нынешний муссон стал для Индии одним из самых разрушительных за последние 10 лет.