На стадионе клуба АЗ в Нидерландах обвалилась часть крыши

В Алкмаре произошло частичное обрушение на стадионе "Афас", где выступает бывший клуб спартаковца Гуса Тиля АЗ. Домашний матч Лиги Европы против "Мариуполя" состоится на другой арене.

Как сообщает издание De Telegraaf, обрушилась большая часть крыши над центральными трибунами стадиона.

"Самое главное, что в этот момент на трибунах никого не было и никто не пострадал", - сказал представитель клуба.

15 августа АЗ проводит домашний матч Лиги Европы против "Мариуполя" и пока неизвестно, где пройдет эта встреча.

В 2011 году часть стадиона ФК "Твенте" рухнула, убив двух человек.