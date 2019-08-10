Названы самые богатые семьи мира

Американская семья Уолтонов, владеющая крупнейшей в мире сетью супермаркетов Walmart, оказалась самой богатой в мире, по версии Bloomberg. Совокупное состояние семейства составляет 191 млрд долларов. Причем за последний год эта сумма выросла на 39 млрд.

На втором месте находится семья Марсов, владеющая производителем одноименных шоколадных батончиков - 127 млрд долларов. На третьем - братья Дэвид и Чарльз Кохов с нефтехимической компанией Koch Industries - 125 млрд.

В топ-5 также вошли королевская семья Саудовской Аравии (100 млрд), братья из Франции Ален и Жерар Вертеймеры, владеющие брендом Chanel (57,6 млрд). Вторую пятерку возглавляют их соотечественники Дюма, владеющие домом моды Hermes (53,1 млрд). За ними следуют бельгийцы Ван Дамм, Спулберх и Де Мевиус, заработавшие благодаря пивоваренной корпорации Anheuser-Busch INBEV 52,9 млрд долларов.

В топ-10 также вошли немецкая семья Берингеров фон Баумбахов (фармконцерн Boehringer Ingelheim), индийская Амбани (промышленная группа Reliance Industries) и американская Каргиллов-Макмилланов (корпорация Cargill).

Сообщается, что в топ-25 нет ни одной семьи из России. А общее состояние 25 самых богатых семейств мира увеличилось за год на 24%.