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10.08.2019 12:51
Рубрика: Общество

Ученые создали ИИ, мгновенно определяющий поддельный алкоголь

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Ученые из университета Глазго создали так называемый искусственный язык, который способен распознавать сорта виски, его возраст, происхождение и вычислять подделки с точностью 99,7%.

Система химических сенсоров, или "биметаллический наноплазмонический язык", легко отличит, например, односолодовый 18-летний виски от подделки и определит даже самые трудно уловимые различия во вкусе даже из одной партии, говорится в статье, опубликованной в журнале Nanoscale.

Фото: iStock
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Устройство представляет собой крошечные металлические пластины из золота и алюминия, размещенные в виде шахматной доски на стеклянной пластинке. Одни "рецепторы языка" без покрытия, другие - с различными химическими составами. Когда виски капают на искусственный язык, датчик определяет, как свет отражается жидкостью. Проще говоря, каждая жидкость создает индивидуальный отпечаток из-за разной длины световой волны. Это позволяет дифференцировать жидкости.

Аласдер Кларк, один из авторов разработки, сказал, что по принципу работы устройство очень похоже на человеческий язык, который может распознавать определенные вкусы.

Шотландские инженеры и химики не первые, кто придумал и создал искусственный язык. Но, по словам Кларка, они первыми использовали два типа металлов, которые дают больше информации о "вкусе" - проводят более быстрый и точный анализ. Кларк отмечает, что датчик был разработан не только для виски - он может анализировать состав и других жидкостей, причем не только алкогольных. Устройство поможет определить качество продуктов питания, соков или подлинность алкогольной продукции.
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Тем не менее, эта разработка не сможет решить насущную проблему коллекционеров виски, которым важно знать, за что они выкладывают крупную сумму - за редкий экземпляр или подделку. Дело в том, что в последние годы редкие бутылки виски стали рассматриваться как достойные инвестиции - за них коллекционеры платят тысячи евро. Так, в прошлом году на аукционе в Шотландии бутылка виски Macallan 60-летней выдержки ушла с молотка за 1,1 миллиона долларов.

Но эксперты все чаще сталкиваются с подделками: известен случай, когда в 2017 году китайский коллекционер заплатил около 8500 евро за бокал поддельного "Макаллана" якобы 1878 года. Бутылка была открыта специально для него, но оказалась подделкой: виски был произведен в семидесятых годах 20 века и был даже не односолодовым, а смешанным со скотчем.

Так что искусственный язык, способный почти со стопроцентной точностью определить качество и возраст виски, тем не менее, не может оградить коллекционеров от мошенников. Чтобы понять, стоит виски денег или нет, надо открыть бутылку, но тогда резко теряется ее ценность и она больше вообще не представляет интереса для коллекционеров.

Общество Наука Алкоголь и табак
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