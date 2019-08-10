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Текст:   Георгий Панин 
08:15 10.08.2019

Появился новый способ проверить обременение на имущество

В России заработал сервис, с помощью которого любой человек может проверить наличие обременений на движимое и недвижимое имущество.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Покупатели и кредиторы, говорится в пресс-релизе, теперь могут на одной площадке проверить имущество на наличие обременений - в виде залога, лизинга, договора купли-продажи с сохранением права собственности за продавцом. Это можно сделать как в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества на сайте Федеральной нотариальной палаты, так и на сайте "Федресурса".

Фото: Istock
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До сих пор, принимая решение о приобретении имущества или выдаче обеспеченного кредита, пользователи были вынуждены обращаться к каждому из этих реестров по отдельности.

Как это работает на практике, рассказал "РГ" рынка недвижимости Глеб Акимов:

- История началась еще в 2013 году, когда у всех юридических лиц появилась новая обязанность вносить информацию о юридически значимых событиях, происходящих в их деятельности в Единый федеральный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - ЕФРСФДЮЛ, "Федресурс"). По сути, информация, включаемая в такой реестр, дублирует ту информацию, которую юридические лица обязаны вносить в ЕГРЮЛ.

Такая обязанность была установлена ст.7.1. Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" от 08.08.2001 N 129-ФЗ (далее - Закон 129-ФЗ), которая говорит нам о том, что в данный реестр включаются сведения как о государственной регистрации юридических лиц, в том числе уведомления о реорганизации, ликвидации юридического лица, а также иные сведения, предусмотренные п. 7 ст. 7.1. Закона 129-ФЗ.

Проанализировав на практике, как работает "Федресурс", можно сделать вывод, что при создании такого реестра преследовались, как минимум две основные цели: сделать деятельность юридических лиц более открытой и получать в режиме онлайн информацию о контрагентах во избежание определенных финансовых рисков.

Юрлицо в случае изменений обязано сообщать об этом в Реестр. Например, общество вступило в СРО (саморегулируемая организация), стало заказчиком обязательного аудита и так далее. Для исполнения установлен очень короткий срок - три рабочих дня с даты возникновения соответствующего факта (действия или события, информация о которых подлежит обязательному раскрытию).

Фото: iStock
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Несмотря на то, что данная норма, обязывающая все юридические лица вносить сведения в ЕФРСФДЮЛ, существует уже более 5 лет, не многие компании, мягко говоря, действуют строго по букве закона, размещая в нем требуемые сведения, а некоторые, даже никогда и не слышали о том, что существует такой реестр.

Но нужно помнить, что при нарушении обязанности по размещению сведений о юридически значимых фактах предусмотрена финансовая ответственность для юридических лиц. Так, например, за непредставление или представление недостоверных сведений о юридическом лице или об индивидуальном предпринимателе в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц предусмотрен штраф в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей (ч. 7 ст. 14.25 КоАП РФ).

Согласитесь, ответственность явно несоразмерна возможным последствиям нарушения закона и не удивительно, что многие даже не слышали о существовании такого ресурса.

Как юрлицам внести все необходимые сведения в Федресурс:

- В электронной форме с использованием электронной подписи на официальном сайте fedresurs.ru.

- Через нотариуса.

- Через сервисы онлайн публикации сведений за 1-2 часа, не выходя из офиса.

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