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10.08.2019 14:20
Рубрика: Власть

Правительство РФ одобрило законопроект о помощи семьям погибших военных

Текст: Юрий Гаврилов
Официальный сайт правительства РФ сообщил о решении, которое кабинет министров принял на заседании в минувший четверг. Речь, в том числе, шла о законопроекте, направленном на социальную поддержку членов семей погибших военнослужащих.
Фото: Виталий Невар/ ТАСС Фото: Виталий Невар/ ТАСС
Фото: Виталий Невар/ ТАСС

Согласно этому документу, близким военных и сотрудников некоторых силовых ведомств России планируют компенсировать не только расходы на содержание и ремонт объектов общего пользования в многоквартирных домах (эта норма уже действует), но и взносы на капитальный ремонт общего имущества подобных жилых зданий.

Надо сказать, что данный документ был подготовлен во исполнение решения Конституционного суда РФ от 25 февраля 2019 года №12-П, который рассматривал жалобу Г. В. Журавель - вдовы кадрового военнослужащего. После смерти супруга она является собственником их общего жилья и пользуется льготами, предусмотренными в Законе "О статусе военнослужащего". Однако право на компенсацию расходов на капремонт дома, где она проживает, за женщиной в Ленинградском райсуде Калининграда не признали.

Фото: Константин Чергинский/ТАСС
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Зато это сделал Конституционный суд РФ. Для устранения правовой неопределенности действующего законодательства он предложил установить юридическую норму, по которой членам семей погибших военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти будут компенсировать не только расходы на содержание и ремонт объектов общего пользования в многоквартирных домах, но и взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. В итоге был разработан законопроект, одобренный Правительством РФ на этой неделе.

Это далеко не единственный документ, призванный защитить интересы и помочь семьям погибших военных. К примеру, в феврале Минобороны сообщило о разработке поправок в действующее законодательство, определяющее порядок и размер выплат семьям погибших ветеранов боевых действий. Речь, в том числе, идет об индексации положенных им по закону повышенных пенсий.

Для родителей, вдов и детей погибших в боевых условиях солдат и офицеров в нашей стране предусмотрено немало льгот. Если случилась трагедия, им выплачивают страховку порядка 2 млн рублей и единовременное пособие - еще несколько миллионов. Неработающая вдова имеет право получать часть положенной погибшему супругу военной пенсии. Если на ее руках остались несовершеннолетние дети, государство назначает пенсию и им - в связи с потерей кормильца.

Кроме того, для таких граждан установлены жилищно-коммунальные, медицинские и иные преференции. Они прописаны в Законе "О ветеранах".

Но правила, касающиеся пенсионных выплат семьям погибших военных, были утверждены более 25 лет назад. С тех пор Закон "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей" неоднократно корректировали. Тем не менее, в документе осталось немало положений, которые позволяют достаточно вольно трактовать финансовые обязательства государства по отношению к семьям погибших ветеранов. Особенно это касается норм, определяющих порядок назначения повышенной пенсии в связи с потерей кормильца. В итоге люди, у которых война или вооруженный конфликт отняли родного человека, а подчас и единственного кормильца, вынуждены отстаивать свою правоту в суде.

Фото: Томас Тхайцук/РИА Новости
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Так, в частности, случилось, с Верой Пыленок. Ее супруг 35-летний капитан Андрей Пыленок в марте прошлого года погиб в Сирии. Транспортный Ан-26, на борту которого находился офицер, разбился при посадке на аэродром Хмеймим. Потерю мужа Вера переживала тяжело, но надо было думать, как жить дальше и поднимать на ноги детей. Женщина знала, что по закону имеет право на повышенную пенсию по потере кормильца. Эту финансовую льготу ей гарантировал статус мужа - с 2009 года он являлся ветераном боевых действий.

Обратилась, как положено, в военкомат. Там ей объяснили: на доплату вы действительно можете рассчитывать. Но только по решению суда.

В суде с ситуацией разобрались и обязали военкомат выплачивать Пыленок и ее детям пенсию по потере кормильца с учетом надбавки ветеранам боевых действий. Кроме того, суд постановил перечислить семье недополученные за прошлый год 39,8 тыс. рублей.

К сожалению, подобных ситуаций хватает. Поэтому в Минобороны и решили инициировать поправки в военно-пенсионный закон.

Власть Безопасность Армия Правительство Все о выплатах военнослужащим
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