Астрономы обнаружили во Вселенной две пригодные для жизни экзопланеты

Вблизи карликовой красной звезды Тигарден обнаружены две экзопланеты, которые являются наиболее подобными Земле и могут быть пригодными для жизни. Они находятся на расстоянии 12,5 световых лет от Солнечной системы.

Как пишут в журнале The Astrophysical Journal Letters астрофизики из Израиля Амри Вандель и Лев Таль-Ор, открытые еще в 2003 году планеты с литерами TGb и TGc имеют массы в 1,25 и 1,33 земной массы соответственно. Первая планета обращается вокруг звезды Тигарден за 4,91, а вторая - за 11,4 земного дня.

"Применяя аналитическую модель обитаемости, мы обнаруживаем, что поверхностная жидкая вода может присутствовать на обеих планетах для широкого спектра атмосферных свойств, что делает их привлекательными целями для поиска биосигналов", - уверены ученые.

Астрономы предполагают, что на экзопланетах теоретически может в жидкой форме существовать вода и атмосфера. Однако TGb и Tgc "приливно заблокированы", то есть всегда обращены к своей красной звезде одной стороной, и если это так, то значит, на данных планетах нет смены дня и и ночи.

Расчеты астрофизиков также показали, что температура поверхности TGb находится в диапазоне от 0 до 50 градусов по Цельсию, а на TGc будет холоднее, чем на Марсе.