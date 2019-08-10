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10.08.2019 11:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В тройном ДТП под Тулой погибли три человека

Текст: Элина Труханова (Тула)

В Тульской области в ДТП с участием трех автомобилей погибли три человека, один пострадал.

По данным регионального ГУМЧС, сообщение о дорожной аварии поступило на телефон 112 единой службы спасения 10 августа в 05:10. На Первомайской улице города Кимовска столкнулись Mitsubishi Lancer, "Лада Калина" и "ВАЗ-2112".

Агентство Интерфакс со ссылкой на представителя УМВД Тульской области уточнило, что в результате ДТП погибли три девушки, еще одна пассажирка госпитализирована.

Согласно предварительной версии, водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением и врезался в дерево.

Под Тамбовом в ДТП с участием микроавтобусов погибли пять человек
Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область
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