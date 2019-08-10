Двое пострадавшим в крупном ДТП под Тамбовом переведены в реанимацию

Двое из восьми пострадавших в крупном ДТП на трассе Тамбов-Воронеж переведены в реанимацию. Их состояние медики оценивают как тяжелое.

Авария произошла сегодня рано утром возле села Шульгино. По данным ГИБДД, причиной аварии стала неудачная попытка обгона, в результате столкнулись два микроавтобуса Fiat Ducato и Citroen.

В одном автомобиле ехали рабочие компании "Знаменский бекон", в другом - торговцы на рынок. В условиях раннего утра водителей могла подвести реакция, они с запозданием могли оценить ситуацию. Citroen выехал на встречную полосу, где врезался лоб в лоб с другим микроавтобусом

В региональном главке МЧС по Тамбовской области сообщили, что в результате столкновения пять человек погибли. А у пострадавших диагностированы переломы, черепно-мозговые травмы.

"По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")"