Дмитрий Гусев: Москвичи пришли на митинг-концерт, а их спровоцировали на нарушение порядка

Политолог Дмитрий Гусев:

- Москвичи сегодня, в выходной день, шли на проспект Академика Сахарова не столько в поддержку оппозиции, сколько просто в центр города на митинг-концерт. Причем, в отличие от последних, в городе эта акция была согласована с властями. А значит, по опыту многих прежних разрешенных мероприятий, безопасна для участников. Так оно и все и произошло. Но оппозиция, очевидно, восприняла такой исход как свое поражение. Ей были нужны драки с полицией, задержания москвичей. И она этого добилась, призвав участников митинга на несанкционированные акции.