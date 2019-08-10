Нововоронеж отмечает День строителя

День строителя - профессиональный праздник работников строительной отрасли. В России ежегодно отмечается во второе воскресенье августа.

Нововоронеж - город энергетиков и строителей. В честь праздника здесь традиционно проходят различные мероприятия: встречи, митинги, концерты, спортивные соревнования.

В рамках реализации проекта "Слава созидателям!" ветераны-первостроители Нововоронежской АЭС и города атомщиков встретились с детьми, отдыхающими в оздоровительном лагере "Дружба".

Герой Социалистического Труда Иван Гречишкин рассказал ребятам о начале строительства первых энергоблоков Нововоронежской АЭС.

"Это была ударная комсомольская стройка. Сюда "на песок" - ведь города еще не было - со всей страны съезжалась молодежь. Мы жили в вагонах-бытовках. Многие юноши и девушки окончили только семь классов, поэтому вечером посещали школу рабочей молодежи. Приходилось одновременно учиться и работать. Было сложно, но все справлялись!", - рассказал Иван Федорович.

Он с удовольствием ответил на вопросы своих юных собеседников. Иван Федорович рассказал, что в период строительства первых энергоблоков НВ АЭС использовались 22 башенных крана, максимальная грузоподъемность которых составляла 45 тонн. А на строительной площадке инновационных энергоблоков работал кран Demag на гусеничном ходу. Его грузоподъемность - 1200 тонн.

Гости показали ребятам спецодежду 80-х годов прошлого столетия и спели вместе с ними всеми любимую песню из художественного фильма "Высота".

Встреча закончилась дружеским чаепитием. В воспоминаниях ветеранов звучали добрые слова в адрес первого директора Нововоронежской АЭС Федора Яковлевича Овчинникова и начальника управления строительства Дмитрия Викторовича Прозоровского.

В центре города, возле памятника Первостроителям, состоялся праздничный митинг. Его участниками стали ветераны-строители и юные жители Нововоронежа. Собравшихся приветствовала председатель совета ветеранов НВ АЭС Валентина Кудрявцева.

"Сегодня мы собрались, чтобы поздравить всех с Днем строителя - это великий праздник! А еще мы должны рассказать молодому поколению, о тех, кто стоял у истоков, чьими руками возводились энергоблоки Нововоронежской АЭС, жилые дома, социальные и спортивные объекты города".

В обращении к участникам митинга ветераны давали наставление молодежи: достойно продолжить их дело, а самое главное - искренне любить родной город, чтобы он становился еще уютнее и комфортнее.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969, третий - в 1971, четвертый - 1972, пятый - 1980 г.



Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 6 введен в эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 идет этап опытно-промышленной эксплуатации.



Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.