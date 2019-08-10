Нововоронежский проект признан лучшим в "Росэнергоатоме"

В Концерне "Росэнергоатом" (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации "Росатом") подвели итоги пилотного проекта "Формирование новых продуктов в РЭА" в формате Бизнес-лаборатории, который был запущен Блоком по бизнес развитию Концерна.

Первое место заняла команда Нововоронежской АЭС с идеей создания "устройства локализации протечек". Второе место - проект "Производство и бутилирование питьевой воды" команды Балаковской АЭС. На третьем месте команда Кольской АЭС с технологией "производства борной кислоты".

Проект нововоронежцев предполагает оказание услуг по устранению протечек опасных жидкостей: кислоты, щелочи, ядовитые или радиоактивные вещества, нефтепродукты.

"Обычно для устранения течи в емкости, не имеющей доступа снаружи, необходимо слить содержимое, опорожнить емкость, зачистить, подготовить поверхность и т. д. Все эти действия приводят, как правило, к останову производства, и, как следствие - значительным финансовым потерям", - отметил один из авторов проекта, начальник смены реакторного цеха № 6 Александр Тихонов.

Устройство локализации протечек представляет собой комплекс из "металлического пластыря", устанавливаемого в место течи и насоса-эжектора, за счет работы которого создается разрежение в ограниченной полости. Устройство не только дает возможность быстро локализовать течь без опорожнения емкости и предварительной подготовки поверхности, но и позволяет минимизировать ущерб для окружающей среды, снизить риск денежных потерь из-за недопроизводства. Кроме того, исключается риск попадания посторонних предметов во вскрытое оборудование.

Проект интересен не только для атомной отрасли, но для компаний, занимающихся хранением, транспортировкой и переработкой нефтепродуктов, а также производством и обращением с жидкими химическими реагентами. По предварительным подсчетам оценочная выгода заказчика от реализации проектной инициативы, за счет отсутствия недополученной прибыли, для АЭС - 130 млн. руб/сут. Для других отраслей (на примере нефтеперерабатывающей) - 11,7 млн. руб/сут.

Приказом Генерального директора АО "Концерн Росэнергоатом" решено оформить инициативу нововоронежцев как инвестиционный проект с привлечением специалистов АО "Атомэнергоремонт" при участии бизнес-интегратора "Русатом Сервис".

Напомним, проект "Формирование новых продуктов в РЭА" в формате Бизнес-лаборатории стартовал в августе 2018 года на трех АЭС России: Нововоронежской, Балаковской и Кольской. В течение года команды предлагали идеи, которые могли бы стать новыми бизнесами для Концерна. Всего специалисты представили на рассмотрение более 150 проектов, значительная часть из которых - результат мозгового штурма нововоронежских атомщиков. После детальной проработки и мастер-классов от экспертов атомной отрасли и бизнеса, участники проекта отобрали восемь наиболее эффективных для коммерциализации инициатив. Из них экспертная комиссия выбрала три лучших.



Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969, третий - в 1971, четвертый - 1972, пятый - 1980 г.



Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. Энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 включен в сеть 1 мая 2019 года. В настоящее время идет этап опытно-промышленной эксплуатации.



Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.