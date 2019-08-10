Под Тамбовом в ДТП с участием микроавтобусов погибли пять человек

В Тамбовской области при столкновении двух микроавтобусов пять человек погибли, восемь получили травмы.

По информации регионального УМВД, авария произошла 10 августа в 5:45 на 139-м километре трассы Воронеж - Тамбов неподалеку от села Шульгино Мордовского района Тамбовской области.

- По предварительным данным, автомобиль Citroen Jumpy выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с движущимся навстречу автомобилем Fiat Ducato, - рассказали в полиции.