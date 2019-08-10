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10.08.2019 10:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Тамбовом в ДТП с участием микроавтобусов погибли пять человек

Текст: Элина Труханова (Тамбов)
Фото: УМВД по Тамбовской области Фото: УМВД по Тамбовской области
Фото: УМВД по Тамбовской области

В Тамбовской области при столкновении двух микроавтобусов пять человек погибли, восемь получили травмы.

По информации регионального УМВД, авария произошла 10 августа в 5:45 на 139-м километре трассы Воронеж - Тамбов неподалеку от села Шульгино Мордовского района Тамбовской области.

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- По предварительным данным, автомобиль Citroen Jumpy выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с движущимся навстречу автомобилем Fiat Ducato, - рассказали в полиции.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область
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