Согласованная властями акция на проспекте Сахарова закончилась

Новости

Опрос: Среди собравшихся на концерте на Сахарова только 30% москвичей 17:34
Обвиняемый в насилии мультимиллионер Эпштейн найден мертвым в своей камере 17:34
Завершился концерт на проспекте Академика Сахарова 17:07
"Манчестер Сити" разгромил "Вест Хэм" 16:59
Астрономы обнаружили во Вселенной две пригодные для жизни экзопланеты 16:55
На Ставрополье проверят причины серии смертей младенцев в роддоме 16:20
Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Москве 15:54
В центре Москвы начался согласованный концерт 15:44
В митинге на проспекте Сахарова участвует 15 тысяч человек 15:29
В Парке Горького начался Meat&Beat 15:25
ВДНХ собрала сотни зрителей на шоу Президентского полка 15:19
Соболь готовила провокации во время митинга на проспекте Сахарова 15:17
Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой Украины 15:14
Гиперзвуковой комплекс "Кинжал" впервые показали широкой публике 15:05
На согласованный властями митинг на проспекте Сахарова собралось 7 тысяч человек 14:38
Кокорин заявил о готовности играть за "Зенит" бесплатно 14:18
Для семьи боксера Дадашева собрано более трех миллионов рублей 14:08
На полигоне Алабино определился победитель в гонке "Курсантский бросок" 14:03
Под Астраханью в ДТП погибли три человека 14:02
Возбуждено уголовное дело после ДТП с курганским автобусом 13:54
Число пострадавших от повторных взрывов под Ачинском продолжает расти 13:43
Воспитательниц детсада под Ачинском наградят за спасение детей 13:38
Мамаев сделал хет-трик в матче против клуба ПФЛ 13:30
В Крым приедут украинские байкеры под флагом УССР 13:29
Вратарь "Ливерпуля" из-за травмы не сыграет в Суперкубке УЕФА 13:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Как избежать мошенничества с жильем
Как избежать мошенничества с жильем
10.08.2019 16:38
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Согласованная властями акция на проспекте Сахарова закончилась

Текст: Анна Полтавцева
Согласованная властями акция на проспекте Сахарова подошла к концу. Проходила она под девизом "За честные выборы в Москве". Где- то с 15.00 люди начали расходиться.

По данным "РГ", на 16.00 в ней приняли участие 22 тысячи человек. Было же согласовано московской мэрией, напомню, 100 тысяч человек. Но несмотря на то, что к месту сбора подходили целые автобусы, из которых пассажиры прямиком направлялись на митинг, столько сторонников оппозиция не собрала.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
СК предупредил об ответственности за провокации на митинге в Москве

Самое время задуматься: чего же ждать от этих людей, которые представляют себя борцами за лучшее будущее нашей страны? Они называли преступниками сотрудников Мосгоризбиркома, которые поймали их за руку, когда в подписных листах в свою поддержку вместо реально существующих горожан они ставили данные умерших москвичей. Они бросали в лицо полицейских, которые сегодня обеспечивали здесь их безопасность: "Дети ментов ненавидят ментов". А потом и вовсе перешли на мат. Вслед за одним из протестантов, бросившим с трибуны: "о....ли", они начали дружно скандировать "о....ли..."

Кто же эти люди? Валерия Гудкова, жена оппозиционера Дмитрия Гудкова, который получил административный арест за участие в массовых беспорядках 27 июля. Она пришла продолжать "правое дело" мужа, человека, который тоже не погнушался подписей мертвецов и просто поддельных подписей в своих подписных листах. Журналист Леонид Парфенов, который честно признался со сцены, что "дело тут вовсе не в Мосгордуме"... И какой- то мужичок, для которого все равно кто там и за что выступает, так как ему по его словам "лишь бы кипеж..."

Власть Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Митинги и шествия РГ-Видео РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Эксперт: Санкции в отношении "Северного потока-2" опоздали
Число пострадавших от взрыва под Ачинском выросло до 11 человек
Турецкие политики призвали Эрдогана признать Крым российским
КНДР запустила две ракеты в Японское море
Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти