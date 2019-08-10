Согласованная властями акция на проспекте Сахарова закончилась

Согласованная властями акция на проспекте Сахарова подошла к концу. Проходила она под девизом "За честные выборы в Москве". Где- то с 15.00 люди начали расходиться.

По данным "РГ", на 16.00 в ней приняли участие 22 тысячи человек. Было же согласовано московской мэрией, напомню, 100 тысяч человек. Но несмотря на то, что к месту сбора подходили целые автобусы, из которых пассажиры прямиком направлялись на митинг, столько сторонников оппозиция не собрала.

Самое время задуматься: чего же ждать от этих людей, которые представляют себя борцами за лучшее будущее нашей страны? Они называли преступниками сотрудников Мосгоризбиркома, которые поймали их за руку, когда в подписных листах в свою поддержку вместо реально существующих горожан они ставили данные умерших москвичей. Они бросали в лицо полицейских, которые сегодня обеспечивали здесь их безопасность: "Дети ментов ненавидят ментов". А потом и вовсе перешли на мат. Вслед за одним из протестантов, бросившим с трибуны: "о....ли", они начали дружно скандировать "о....ли..."

Кто же эти люди? Валерия Гудкова, жена оппозиционера Дмитрия Гудкова, который получил административный арест за участие в массовых беспорядках 27 июля. Она пришла продолжать "правое дело" мужа, человека, который тоже не погнушался подписей мертвецов и просто поддельных подписей в своих подписных листах. Журналист Леонид Парфенов, который честно признался со сцены, что "дело тут вовсе не в Мосгордуме"... И какой- то мужичок, для которого все равно кто там и за что выступает, так как ему по его словам "лишь бы кипеж..."