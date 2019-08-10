В центре Москвы начался согласованный концерт

На проспекте Академика Сахарова, где продолжается согласованная правительством Москвы акция оппозиции, начался концерт. Ранее исполнители Ic3peak, "Кровосток" и Face сообщали, что они намерены выступить на нем.

Ранее в Главном управлении МВД России по Москве предупредили о недопустимости нарушения закона на согласованном со столичными властями митинге, который проходит 10 августа на проспекте Академика Сахарова.

Напомним, причиной проведения митинга послужил отказ в регистрации нескольким кандидатам в депутаты Мосгордумы. Было установлено, что за ними числятся подписи уже умерших людей. Кандидаты не стали обжаловать решения избирательных комиссий в установленном порядке и начали созывать граждан на несанкционированные мероприятия.