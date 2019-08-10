Видео: Участников акции на проспекте Сахарова спросили про их требования

С какими требованиями вы вышли?

Этот вопрос журналисты задавали сегодня многим участникам митинга, который прошел на проспекте Академика Сахарова.

И что же оказалось самым интересным? Большинство пришедших на акцию понятия не имеют, что организована она незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму под девизом "За честные выборы в Москве".

Пожилая женщина заявила: "Я за Советский Союз". Мужчина в желтой вязанной шапочке пришел выразить протест против вывоза мусора в Подмосковье. Еще одна женщина несла плакат "Мир хижинам, война дворцам".