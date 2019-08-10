За двое суток шторма в Москве повалены 150 деревьев

В столице после объявления штурмового предупреждения городскими властями со всеми коммунальными службами и МЧС не допущено травмирования населения.

При этом сильные порывы ветра повалили 150 деревьев и было повреждено 36 автомобилей. Об этом сообщает заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства столицы Петр Бирюков.

За двое суток в столице выпало 26 мм осадков. С завтрашнего дня поднимется и температурный режим.

По данным синоптиков, температура в городе повысится днем до +22.