На Камчатке произошло второе землетрясение за сутки

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано днем 10 августа территории Елизовского муниципального района Камчатки. Это уже второе зарегистрированное за сутки сейсмособытие в регионе.

Ранее сообщалось о подземных толчках силой до 4 баллов в 54 километрах юго-западнее поселка Усть-Камчатск. Жители населенного пункта почувствовали колебания, но разрушений не было.

Новое землетрясение, согласно данным ГУ МЧС по Камчатскому краю, местное население не ощутило. Его эпицентр находился в точке с координатами 54.87 северной широты, 160,81 восточной долготы, на глубине 120 километров, в 115 километрах юго-восточнее села Мильково.