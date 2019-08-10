Жители Камчатки ощутили четырехбалльное землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло утром 10 августа в 54 километрах к юго-западу от поселка Усть-Камчатск. Жители населенного пункта ощутили подземные толчки силой до 4 баллов.

Как сообщили в ГУ МЧС по Камчаткому краю по ссылкой на данные сейсмостанции "Петропавловск", эпицентр находился в точке с координатами 55.836 северной широты, 162.026 восточной долготы на глубине 54 километра.

Спасатели провели осмотр социально-значимых объектов и жилых зданий. Повреждений они не обнаружили.

Никто из жителей Камчатки в результате сейсмособытия не пострадал. Угроза цунами не объявлялась.