Роботы-БелАЗы запустят в эксплуатацию в Хакасии

Первые шаги к "интеллектуальному карьеру", как окрестили роботизированные самосвалы их создатели на БелАЗе, будут сдавать профессиональный экзамен на мастерство и выносливость на разрезе "Черногорский" в Хакасии.

Об этом информирует БЕЛТА 10 августа со ссылкой на белорусского автопроизводителя. Как уже сообщал "СОЮЗ", осенью минувшего года два тяжеловеса-робота уже освоились на открытых горных работах участка Абаканский. Там для обкатки грузоподъемных машин была создана адекватная инфраструктура, включая автоматизированную систему диспетчерской службы. "В самое ближайшее время произойдет пуск самосвалов в эксплуатацию", - уточнили на предприятии.

Специалисты автогиганта справедливо считают себя одними из пионеров в разработке роботизированной карьерной техники на постсоветском пространстве. Еще четыре года назад компания представила прототип карьерного самосвала БЕЛАЗ-7513R на базе 130-тонника. Он был способен выполнять весь производственный цикл - от выхода на маршрут до остановки для погрузки и возврата на исходную точку.

На днях, информирует агентство, достижения производителя были представлены на сессии по реализации проекта "Цифровое горное предприятие", прошедшей в столице Кузбасского края. В заинтересованном диалоге экспертов в Кемерово принимали участие представители машиностроительных, горнодобывающих предприятий, компаний в области разработки и внедрения информационных технологий и научно-образовательного центра "Кузбасс". Интерес к роботизированной горной технике проявил и один из крупнейших многоотраслевых холдингов России "СДС-Уголь".

Кстати, на БелАЗе пояснили, что создание самосвалов-роботов - первые шаги к "интеллектуальному карьеру", потенциальный эффект от реализации которого заключается "в полном отсутствии персонала в опасных зонах, сокращении фонда оплаты труда, затрат на расходные материалы, техническое обслуживание и ремонт".