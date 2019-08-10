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10.08.2019 17:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В КБР в массовом ДТП на трассе "Кавказ" погибли три человека

Текст: Юрий Гень (Кабардино-Балкария)

В Кабардино-Балкарии на федеральной трассе "Кавказ" произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого погибло три человека. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Кабардино-Балкарии.

По данным полиции, автокатастрофа случилась 10 августа около 15.00.

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"По предварительным данным, 29-летний местный житель на автомобиле Lada Priora, двигался со стороны города Пятигорск в направлении Нальчика, - сообщили в полиции региона. - На 408-м километре трассы "Кавказ" при совершении обгона водитель этого автомобиля по касательной столкнулся с двигавшейся во встречном направлении автомашиной ВАЗ-21099. Из-за этого молодой человек не справился с управлением и его Lada Priora выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с иномаркой Lexus, которая двигалась навстречу".

По данным МВД республики, в результате ДТП на месте аварии погибли 29-летний водитель Lada Priora и два пассажира, которые ехали с ним.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ДПС. Они устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария
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