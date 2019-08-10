В КБР в массовом ДТП на трассе "Кавказ" погибли три человека

В Кабардино-Балкарии на федеральной трассе "Кавказ" произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого погибло три человека. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Кабардино-Балкарии.

По данным полиции, автокатастрофа случилась 10 августа около 15.00.

"По предварительным данным, 29-летний местный житель на автомобиле Lada Priora, двигался со стороны города Пятигорск в направлении Нальчика, - сообщили в полиции региона. - На 408-м километре трассы "Кавказ" при совершении обгона водитель этого автомобиля по касательной столкнулся с двигавшейся во встречном направлении автомашиной ВАЗ-21099. Из-за этого молодой человек не справился с управлением и его Lada Priora выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с иномаркой Lexus, которая двигалась навстречу".

По данным МВД республики, в результате ДТП на месте аварии погибли 29-летний водитель Lada Priora и два пассажира, которые ехали с ним.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ДПС. Они устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.