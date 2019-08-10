Минздрав назвал самые здоровые регионы России

Самые здоровые люди живут в Кабардино-Балкарии и Чечне, говорится в статистическом сборнике Минздрава России за 2018 год.

В этих северо-кавказских республиках, как пишет агентство РИА Новости, на 100 тысяч населения зарегистрировано меньше всего больных. При этом у одного человека может быть несколько заболеваний.

Так, в Кабардино-Балкарской республике 95 799,2 тысячи на 100 тысяч населения, в Чеченской республике - 96303,6 тысячи. В тройке лидеров также Курская область, где насчитывается 116563,9 тысячи больных на 100 тысяч населения.

Больше всего новых заболеваний было выявлено в Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах. Чаще всего население болеет в Алтайском крае, Санкт-Петербурге и в Карелии.