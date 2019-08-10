В Ингушетии шесть человек пострадали при взрыве на газовой заправке

В Ингушетии на окраине города Сунжа прогремел взрыв на газовой заправке. Инцидент произошел в пятницу вечером.

В результате пострадали шесть человек, в их числе одна женщина. По данным пресс-службы МВД по Республике Ингушетия, трое раненых сейчас находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое, пишет "Интерфакс".

Взрывной волной была повреждена проезжавшая мимо "Лада Приора". Находившиеся в ней люди не пострадали.

Пожар на АЗС потушен. По предварительным данным, взрыв произошел из-за нарушения техники безопасности. На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов и следствия.