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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ингушетии шесть человек пострадали при взрыве на газовой заправке

В Ингушетии на окраине города Сунжа прогремел взрыв на газовой заправке. Инцидент произошел в пятницу вечером.

Фото: iStock
Число пострадавших от новых взрывов под Ачинском выросло до 10

В результате пострадали шесть человек, в их числе одна женщина. По данным пресс-службы МВД по Республике Ингушетия, трое раненых сейчас находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое, пишет "Интерфакс".

Взрывной волной была повреждена проезжавшая мимо "Лада Приора". Находившиеся в ней люди не пострадали.

Пожар на АЗС потушен. По предварительным данным, взрыв произошел из-за нарушения техники безопасности. На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов и следствия.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия
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