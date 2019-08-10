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10.08.2019 21:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

ЧП с гибелью пятерых атомщиков произошло на морской платформе

Текст: Александр Емельяненков
В субботу, 10 августа, вслед за официальным заявлением "Росатома" о гибели пяти сотрудников корпорации и трех пострадавших "при испытании жидкостной реактивной двигательной установки" в отраслевом Департаменте коммуникаций уточнили важное обстоятельство: инцидент произошел не на суше, а на морской части полигона, который известен как 45-й Государственный Центральный морской испытательный полигон Военно-морского флота.
Фото: Сергей Коньков/ТАСС Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Фото: Сергей Коньков/ТАСС

- Испытания ракеты проходили на морской платформе, - сообщили журналистам в "Росатоме". - После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией. В результате взрыва несколько специалистов были отброшены в море, и была надежда найти их живыми. Поиски продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших. Только после этого было заявлено о гибели пяти сотрудников "Росатома"…

Фото: Сергей Красноухов/ РИА Новости
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Как следует из ранее сделанного заявления, "трагедия произошла в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке". Такой радиоизотопный источник питания, уточнили в Департаменте коммуникаций атомной отрасли, "находился в составе ракеты". По словам официального представителя "Росатома", в том, что случилось, "имело место стечение факторов, что нередко происходит при испытаниях новых технологий".

- Наши сотрудники, безусловно, были осведомлены о важности и потенциальной опасности проводимых работ, специалисты работают в условиях потенциального риска, присущего всем испытаниям, - заявили в "Росатоме". - Каждый из нас понес тяжелую утрату. Это личная боль. Прощание с нашими коллегами состоится в понедельник, 12 августа. Финансовая ответственность за будущее семей погибших товарищей теперь, безусловно, лежит на госкорпорации "Росатом".

Эксперт раскрыл подробности взрыва на полигоне под Архангельском
Происшествия ЧП Компании Госкорпорации Росатом Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
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