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10.08.2019 13:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крым приедут украинские байкеры под флагом УССР

Текст: Сергей Винник (Севастополь)
Флаг Украинской Советской Социалистической Республики с 1949 по 1992 годы Фото: РИА Новости Флаг Украинской Советской Социалистической Республики с 1949 по 1992 годы Фото: РИА Новости
Флаг Украинской Советской Социалистической Республики с 1949 по 1992 годы Фото: РИА Новости

Группа байкеров с Украины намерена приехать на ежегодное байк-шоу открывающееся сегодня под Севастополем. Мотоциклисты едут под флагом Украинской Советской Социалистической Республики. Об этом РИА Новости рассказал лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург).

- У нас на байк-шоу будут гости из Украины. Они намеревались приехать к нам с флагом УССР, - рассказал Хирург. - Это смелые ребята, я снимаю перед ними шляпу.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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По мнению лидера байк-сообщества, все усилия, направленные на то, чтобы поссорить два братских народа, русский и украинский, тщетны. А санкции, на которые уповают США и западные страны, только сплачивают простых людей. Санкции в отношении Крыма, уверен Александр Залдастанов, рано или поздно разобьются о дружбу славянских народов.

Традиционным местом проведения международного байк-шоу является гора Гасфорта под Севастополем. Шоу открывается сегодня, 10 августа и продлится два дня. В этом году представление называется "Тень Вавилона". Оно стало юбилейным - под Севастополем байкеры соберутся в 10-й раз и организаторы обещают, что по размаху, спецэффектам, каскадерским трюкам и составу звезд оно затмит все предыдущие представления.

Гостей удивят движущиеся огнедышащие гигантские декорации. На площадке шоу выступят "Алиса", "Кипелов", "Пилот", "Слот", "Нуки", "Mordor", Мэйти, Владимир Кузьмин, Григорий Лепс, Вадим Самойлов, а также группа "Secret Service" из Швеции.

Общество Ежедневник Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь
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