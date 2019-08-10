Под Астраханью в ДТП погибли три человека

Три человека, в том числе ребенок, стали жертвами ДТП в Астраханской области. Сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МЧС.

Лобовое столкновение двух легковых атомобилей произошло в Ахтубинском районе на автодороге Волгоград - Астрахань.

Как уточнили в ведомстве, погиб четырехлетний ребенок. Еще двое человек госпитализированы, включая младенца 2018 года рождания.

На месте работают представители экстренных служб региона, а также следователи. Им предстоит установить все обстоятельства произошедшего.