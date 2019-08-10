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10.08.2019 11:45
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Главу украинской "Оппозиционной платформы - "За жизнь" пригласили в Крым

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Главе украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрию Бойко стоило бы приехать в Крым, чтобы сформировать четкую и недвусмысленную позицию этой политической силы относительно российского статуса полуострова. Такое заявление сделал депутат Государственного совета Крыма, глава парламентского комитета по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, передает РИА Новости.

Крымский парламентарий пригласил украинского политика и его однопартийцев посетить полуостров и напрямую пообщаться с крымчанами.

- Уверен, что после посещения Крыма, каких-либо сомнений насчет законности крымского референдума и правильности выбора крымчан, пожелавших связать свое будущее с Россией, в партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" не останется, - сказал Гемпель.

Фото: iStock
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Обратиться к украинской оппозиции крымского депутата побудили двусмысленные высказывания представителей этой политической силы. Не так давно член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олег Волошин во время телеэфира назвал Россию "воюющей стороной по вопросу Крыма".

Такие заявления, считает крымский депутат, стоит расценивать как провокационные, а партии избранной в парламент Украины на лозунгах налаживания отношений с Россией, стоило бы иметь однозначную позицию в вопросе принадлежности Крыма и не уклоняться от нее.

По итогам внеочередных парламентских выборов на Украине партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко набрала 13,05 процентов голосов избирателей, что является вторым результатом среди всех участников избирательного процесса.

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