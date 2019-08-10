На Ставрополье проверят причины серии смертей младенцев в роддоме

Минздрав Ставропольского края проверит случаи серии смертей новорожденных в Минераловодском межрайонном роддоме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу здравоохранительного ведомства Ставрополья.

Поводом для проверки стала информация, распространенная в соцсетях, о якобы произошедшей в этом роддоме серии смертей младенцев. Сообщалось, что за последний год там скончалось трое новорожденных. Их родители заявляли о нарушениях, допущенных врачами при сопровождении беременности и родовспоможении.

"Проводится проверка качества оказания медицинской помощи женщинам и новорожденным детям. Детальный анализ действий врачей проводит краевая комиссия по разбору случаев детской смерти", - приводит информагенство сообщение краевого Минздрава.

В августе главные внештатные врачи региона и СКФО детально изучат документацию по каждому случаю смерти новорожденных в этом роддоме, начиная от ведения беременности и заканчивая принятием непосредственно родов.

По данным Минздрава Ставропольского края, Минераловодский межрайонный роддом принимает рожениц в том числе со средней степенью риска, а также оказывает помощь недоношенным детям. За последние три года в учреждении родилось 6170 детей. До последнего времени показатели смертности среди младенцев в роддоме были ниже общероссийских.