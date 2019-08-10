Украинский чиновник опубликовал письма с отзывами о жизни в Крыму

Советник главы минагрополитики Украины Александр Лиев, работавший в 2010 году в Крыму, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали о сегодняшних реалиях. По словам чиновника, он написал крымским знакомым в Facebook и получил 59 откликов.

Прежде всего, авторы писем отмечают наведения порядка в правовой и налоговой сфере. Предпринимателям нет необходимости разрабатывать теневые схемы. Кроме того, улучшилась ситуация с криминалом: никто больше не ворует из автомашин видеорегистраторы. Стало также спокойнее на улицах. В общественных местах не употребляют алкоголь.

В лучшую сторону изменилась работа общественного транспорта. По-другому стали выглядеть транспортные магистрали. На них нанесена разметка, что улучшает качество вождения и снижает аварийность.

В Симферополе капитально отремонтировали тротуары и построили новые больницы, делятся крымчане последними новостями. В числе проблем граждане назвали рост цен, что заставляет экономить даже туристов. Однако никто не просится обратно, подытожил результаты опроса Лиев.