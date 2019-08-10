В ДТП с автобусом под Курганом пострадали 11 человек

11 человек пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом в Курганской области.

По данным регионального ГУ МЧС, сообщение об аварии поступило в 09:24 по местному времени.

ЧП произошло на 79-м километре автодороги Курган-Куртамыш. Автобус, выполнявший регулярный рейс из областного центра в Куртамыш, съехал в кювет. По предварительной версии, причиной аварии стал отказ рулевого управления.

В машине находилось 47 человек, пострадали 11 пассажиров. В центральную районную больницу доставили пятерых.

Двое в тяжелом состоянии, остальные - средней степени тяжести. Также на месте сотрудники МЧС извлекают из автобуса еще одного пострадавшего с переломами конечностей, сообщает ТАСС со ссылкой на медиков.