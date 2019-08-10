Как в Екатеринбурге скрестили "сталинку" и "хрущевку"

На карте Екатеринбурга появился новый экскурсионный маршрут: по дворам ВТУЗ-городка и Пионерского поселка. Желающих отправиться в необычное путешествие по привычным улочкам набралось предостаточно: среди них были и профессиональные строители, и студенты, и просто любопытные.

Когда-то эту территорию покрывали бараки и уютные деревянные домики на двух хозяев, но спустя 15-20 лет после окончания Великой Отечественной пришло время грандиозных строек: люди, победившие фашизм, не могли больше жить в бараках, а "сталинок" на всех не хватало. Требовалась настоящая революция в технологиях, ведь надо было строить быстро и дешево.

Почти каждый год во ВТУЗ-городке появлялось что-то этакое. К примеру, первые жилые типовые 9-этажки с лифтами. До 1963 года в Свердловске разрешали строить дома не выше пяти этажей - поэтому для зданий в начале улицы Комсомольской пришлось получать специальное разрешение в Госстроев Москве.

В глубине ВТУЗ-городка можно увидеть разные типы зданий: крупноблочные, кирпичные, крупнопанельные разных серий. Так, здесь до сих пор сохранилась одна из первых свердловских "хрущевок" 355 серии. Конец 1950-х-начало 1960-х - эра экспериментов, которые не всегда хорошо заканчивались. Вот и 355 серию признали неудачной почти сразу - дома просто разваливались, их метко прозвали крупнощелевыми из-за низкой степени обустройства и неудобных планировок. Парадоксально, но в них до сих пор живут люди! В 90-е этот дом попал под реновацию - несущие стены укрепили и утеплили, усиливающие конструкции появились и внутри квартир.Лицо "хрущевки" замаскировали сайдингом. Комфортнее она от этого не стала, зато превратилась в местную достопримечательность.

Реконструкцией занимался Уральский НИИ архитектуры и строительства. Это уникальное предприятие появилось в 1964 году и существует до сих пор. Здесь разрабатывались и испытывались самые передовые строительные технологии, которые затем шли в тираж. В частности, именно здесь придумали ячеистый бетон, который значительно удешевлял строительство. При вспенивании в бетоне образовывалось огромное количество пустот, от этого он становился крепче, а требовалось его меньше. Стену экспериментального цеха УралНИИАС украшает первое советское граффити Свердловска. Его автор - Людмила Лалетина. Рисунок на панели символизирует единение науки и производства.В 1969 году дома в Свердловске строили серыми и унылыми: гранитная крошка долговечна и дешева по сравнению со штукатуркой, но навевает тоску. Людмила Лалетина, разукрасив панель, дала старт целому направлению: у разных микрорайонов появилась своя цветовая гамма. Например, у Синих камней - синяя, у Ботаники - зеленая.

На улице Блюхера 16 находится еще один уникальный дом, построенные для рабочих "Стройтреста-33", мощной организации, которая позже стала называться "Свердловскгражданстроем". Поскольку жилье предполагалось для своих, проектировщики были смелее, чем обычно, в технологиях. Начали кладку 20 июня 1957 года, а закончили 5 сентября. Еще месяц ушел на отделку, 6 ноября дом сдали на оценку "хорошо". Образцово-показательная стройка обошлась в три миллиона рублей. Это еще "сталинка", но с технологиями удешевления строительства, характерными для индустриального домостроения: например, вместо штукатурки здесь использовали цементную плитку, а также 62 процента различного сборного железобетона.

- Пионерский поселок и поражает воображение инновациями. И технологиями, которые потом нашли массовое воплощение на стройплощадках в других районах города. Мы планируем провести еще три экскурсии: 8 сентября для горожан, 13 - для студентов строительных институтов, 20 - для старшеклассников. А потом переведем маршрут на туристический портал с аудиогидами, и можно будет по нему путешествовать самостоятельно. По аналогичной схеме будем каждый год выбирать микрорайон и добавлять в маршрут "Живые дома Урала". Это первый бесплатный в России маршрут, посвященный прошлому и настоящему строительства, за что он внесен в национальную книгу рекордов, - рассказал Денис Снетков, представитель "Уральского объединения строителей".

Подробнее об экскурсии по кварталам Екатеринбурга читайте в "РГ-Неделя" от 21 августа.