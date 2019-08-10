Новости

Иран и Ирак намерены заменить расчеты долларом в двусторонней торговле 05:14
В Ираке упал американский беспилотник 05:14
Какие фамилии самые распространенные в России 05:00
ООН: Санкции США спровоцировали гибель иранцев из-за нехватки лекарств 04:17
Жители Камчатки ощутили четырехбалльное землетрясение 03:57
Стрелок из Эль-Пасо назвал своей целью мексиканцев 03:49
Полиция Бразилии перекрыла крупный канал поставки наркотиков в Европу 03:19
Пятнадцатилетний подросток погиб под колесами электрички в Петербурге 03:18
Трамп не смог вспомнить фамилию украинского президента 02:49
Два человека погибли при столкновении лодок у берегов Греции 02:45
Трамп: США не готовы к заключению торгового соглашения с Китаем 01:59
В Люксембурге семь человек пострадали из-за торнадо 01:39
СМИ: КНДР произвела запуск двух ракет 01:22
В Ингушетии шесть человек пострадали при взрыве на газовой заправке 00:55
В сирийском Идлибе 10 военных погибли при отражении атаки террористов 00:24
Росрыболовство рассказало о новых правилах рыбалки 09.08.2019
Медведев и Хачанов разыграют путевку в финал в Монреале 09.08.2019
Болельщик, которого ударил Неймар, подал на футболиста в суд 09.08.2019
Дональд Трамп начал атаку на Голливуд 09.08.2019
Масштабный сбой энергосистемы спровоцировал транспортный коллапс в Британии 09.08.2019
Столичные власти предупреждают: на митинге 10 августа возможны провокации 09.08.2019
Установлена личность мужчины, зашедшего с винтовкой в Walmart 09.08.2019
В Мордовии мошенники сбывали газовые извещатели по 10-кратной цене 09.08.2019
В Ачинском районе снова введен режим ЧС 09.08.2019
Видео: Первый грузовой состав проехал по Крымскому мосту 09.08.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Как избежать мошенничества с жильем
Как избежать мошенничества с жильем
10.08.2019 05:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Какие фамилии самые распространенные в России

Текст: Елена Мационг
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Четверка фамилий встречающихся в нашей стране чаще всего неизменна на протяжении уже долгих лет - Иванов, Кузнецов, Попов, Смирнов. При этом, как говорит председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин, в различных регионах их место в списке может меняться.

Так, например в топе-100 самых распространенных фамилий в Екатеринбурге на первом месте стоит Кузнецов, вторым следует Иванов, затем - Попов и Смирнов.

А вот в России в целом, по данным большинства исследований, лидирует фамилия Смирнов.

Фото: iStock
Немецкий журнал составил рейтинг самых красивых русских имен

- Конечно, если мы приедем в какую-нибудь небольшую деревню, там может не оказаться ни Ивановых, ни Кузнецовых, - говорит Алексей Мосин. - А при большой выборке, предположим, в мегаполисе, стойкая четверка самых частотных фамилий обязательно даст о себе знать.

Как отмечает эксперт, составителей списков самых частотных фамилий в нашей стране несколько - это делают лингвисты, социологи. Один из списков 500 самых популярных русских фамилий составил в начале XXI века коллектив сотрудников отдела этимологии и ономастики Института русского языка РАН под руководством Анатолия Журавлева.

Вот первые 25 фамилий из него: Иванов, Смирнов, Кузнецов, Попов, Васильев, Петров, Соколов, Михайлов, Новиков, Фёдоров, Морозов, Волков, Алексеев, Лебедев, Семенов, Егоров, Павлов, Козлов, Степанов, Николаев, Орлов, Андреев, Макаров, Никитин, Захаров. А завершают его - Калачев, Грибов и Елизаров.

На распространенность фамилий, по словам Геннадия Мосина, влияет множество факторов, - главным образом миграционные, исторические процессы. И если составить, предположим, топ-1000 российских фамилий, то не исключено, что в него уже вошли фамилии узбекского, таджикского, киргизского происхождения, как следствие последних волн миграции.

Большое интервью с доктором исторических наук Алексеем Мосиным скоро появится на сайте "РГ".

Общество Соцсфера Социология Общество История Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

КНДР запустила две ракеты в Японское море
Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Суд арестовал 12-го фигуранта дела о беспорядках в Москве 27 июля
Генпрокуратура Грузии предъявила обвинения экс-директору "Рустави-2"