Киновед рассказала, как правильно смотреть фильмы

До сути того или иного фильма бывает сложно докопаться, и порой хочется, чтобы кто-то объяснил смысл посмотренной только что картины. Но гораздо интереснее начать видеть неявные детали произведения самому.

Возможность научиться этому появилась у екатеринбуржцев на лекции культуролога Анастасии Дзех о том, как анализировать кино.

- Кино - это часть индустрии и произведение искусства, поэтому анализировать нужно технические детали, художественную составляющую и контекст бытования фильма. Важна история (жанр, направление, режиссер, эпоха) и теория (набор подходов и инструментов для интерпретирования фильма). Все это помогает получить объемную картину и понять ее лучше, - говорит киновед.

Публикуем план того, на что нужно обратить внимание, чтобы обсуждение лент не сводилось к дискуссии о том, понравился фильм или нет.

1. Монтаж. Это язык, на котором говорит кино, соединение визуального и звукового в одно целое. Это не просто механическая склейка, а приращение смысла. Членение на кадры это технически сложная работа, поэтому нужно понимать, что то, что мы видим - сознательный выбор режиссера. Через него можно понять, какую эмоцию и какой смысл он хотел передать зрителю. Если мы замечаем отдаление, приближение камеры или фокусировку, нужно подумать, для чего это было сделано, на чем хочет сосредоточить наше внимание автор.

2. Время. Оно может растягиваться и сжиматься. Соответствовать реальному или охватывать годы жизни в зависимости от цели и задачи фильма. Зачастую нам кажется, что фильм затянут. В некоторых случаях, это ошибка режиссера. Но если мы уверены, что картина хорошая, значит, таким образом до нас хотели донести какую-то мысль. Нужно подумать, как можно было бы сделать фильм короче, какое настроение может передать, какая сюжетная линия развивается. Другой вариант - когда кино развивается динамично. Самый понятный, но неинтересный пример этого - боевики, в которых герой должен обезвредить бомбу, и нам показывают таймер.

3. Визуальная составляющая. Первый пункт - сет-дизайн. Это все вещи, автомобили, архитектура, мебель, украшения, которые формируют фильм. Отсутствие таких вещей там, где они должны быть (если мы не понимаем, к какому времени относится сюжет) говорит о том, что ситуация и герои могли возникнуть в любое время, о "вечности" сюжета. Обратить внимание нужно на освещение и цветовой символизм, внешний вид персонажей, повторяющиеся символы.

6. Закономерности драматургии и природа конфликта. Мы все со школы знакомы с трехчастной структурой произведения: завязка, кульминация, развязка. Составляющих нарративного фильма немного больше: пролог, экспозиция, завязка (вспышка интереса, триггер), развитие действия, перипетии, кульминация (обязательная сцена, в которой все решается), развязка и эпилог. Соотношение частей задает темпоритм, показывает развитие персонажей, напряжение. С помощью конфликтов развивается действие.

7. Конфликт внутренний и внешний. Бывают межличностный (есть почти во всех фильмах), внеличностный (с системой, институтами, стихией, обстоятельствами) и экзистенциальный (острый кризис личности, конфликт с миром) конфликты. Если в литературе нам дают описание того, что герой чувствовал во время определенного действия, то в кино так сделать нельзя. Зачастую также внутренний конфликт показывают на примере внешнего. Нужно задуматься, как решаются эти конфликты, как они устроены. Обычно то, как, в чью пользу решается конфликт, говорит о позиции автора, о его мировоззрении и посыле.

8. Идеология. То, что рождает самые горячие споры и заставляет зрителя примерять ситуацию на себя.

Какие ошибки при просмотре кино мы совершаем: ждем правдоподобия, не принимаем инаковость (или другой способ разрешения конфликта), возвышаем арт-хаус и принижаем массовое кино (на самом деле, арт-хаус отличается тем, что выходит в ограниченный прокат - режиссер дает себе отчет в том, что его работу примут не все).

Так же киновед не рекомендовала выбирать фильм для просмотра, опираясь на зрительские рейтинги, а также по трейлерам и книгам (это разные произведения искусства, логично, что они отличаются). Лучше ориентироваться на деятельность конкретного режиссера, актера и мнение кинокритика или подбирать похожие на то, что уже нравится, фильмы.