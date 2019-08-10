Министерство здравоохранения обновило рейтинг регионов, где жители чаще всего страдают от ожирения.

По данным Минздрава РФ, больше всего людей с избыточным весом в 2018 году было выявлено в Зауралье. Коэффициент заболеваемости ожирением (когда диагноз установлен впервые в жизни) здесь составляет 935,1 на 100 тысяч населения. На втором месте - Алтайский край (867,8), на третьем - Ульяновская область (849,7), сообщает РИА Новости со ссылкой на статсборник ведомства.

Еще в 2016 году Курганская область занимала третье место в стране по количеству полных людей - 2,8 процента населения или 23,6 тысячи человек.

Всего в России диагноз ожирение имеет более двух миллионов человек, из них 450 тысяч узнали о своем заболевании впервые в прошлом году. Меньше всего проблем с весом у жителей Белгородской области, Приморья и Якутии.