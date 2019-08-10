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10.08.2019 10:32
Рубрика: Общество

"Роскосмос" запатентовал спутник с функцией самоликвидации

Текст: Наталия Ячменникова
Роскосмос получил патент на изобретение саморазлагающегося в космосе спутника. Информация об этом содержится в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
Фото: Федор Юрчихин/ РОСКОСМОС Фото: Федор Юрчихин/ РОСКОСМОС
Фото: Федор Юрчихин/ РОСКОСМОС

Как рассказывают специалисты, команда на "самоликвидацию" космического аппарата должна поступить с Земли, когда завершится срок его службы или он вдруг выйдет из строя.

Фото: AP Photo/Paul Sancya
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Изобретение, что и говорить, важное. Сегодня в космосе, по последним оценкам ученых, летает около 18 тысяч объектов, размер которых превышает 10 -20 см. Из них лишь примерно 7 процентов - действующие аппараты. Все остальное - просто свалка, раскиданная по орбитам: 22% - "мертвые" спутники, 17% - верхние ступени и разгонные блоки ракет-носителей, около 55% - отходы, технологические элементы, сопутствующие запускам, обломки взрывов. И все это мусорное хозяйство весом до 7,2 тысячи тонн кружит над нашими головами.

Спутник-"самоубийца" - это один из реальных шансов разобраться с космической свалкой. Аппарат после команды с Земли должен как бы испариться. Для этого элементы спутника нужно делать из материалов, которые при нагревании сразу переходят из твердого состояния в газообразное, минуя жидкую фазу.

Общество Наука
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