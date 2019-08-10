СМИ: Россия и Саудовская Аравия укрепляют экономические связи

Правительство Саудовской Аравии подтвердило, что со следующего тендера ослабит требования фитосанитарного контроля для импорта российской пшеницы. Наблюдатели отмечают, что Россия давно активно лоббировала смягчение требований к пшенице, и вскоре может начать поставки. Это обстоятельство изменит правила игры для Германии и стран Балтии. Без этой эксклюзивности им придется искать новые рынки, вероятно, ориентируясь на Алжир.

Эти изменения имеют также более широкие последствия, поскольку Саудовская Аравия, которую США считают своим стратегическим партнером, сближается с Россией. Об этом свидетельствует также ожидаемый в октябре визит в Эр-Рияд президента РФ Владимира Путина. Сотрудничество двух стран было усилено недавними сделками по добыче нефти в рамках ОПЕК, хотя Россия не является членом организации, считают эксперты.

"Когда-то нефтяные гиганты соперничали. Сегодня суверенный фонд России и партнер в Саудовской Аравии договорились о совместном инвестировании в различные проекты. Наследный принц Мухаммад бин Салман настроен на диверсификацию экономических связей", - комментирует ситуацию саудовский экономист Фадль аль-Боайнайн.