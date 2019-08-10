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10.08.2019 19:21
Рубрика: В мире

Собкор "РГ" пробежал по Олимпийской горе вместе с чемпионом мира по дзюдо

Текст: Александр Борисов (Яхорина, Республика Сербская)
В День физкультурника, широко отмечаемого в Российской Федерации, в солнечной Боснии и Герцеговине на олимпийской горе Яхорина прошла благотворительная акция "Забег по тропам во имя жизни". В ней приняли участие атлеты из различных уголков Балкан, представители посольства РФ в Сараево, а также корреспондент "Российской газеты". Собранные на мероприятии средства будут направлены в фонд помощи нуждающимся детям и подросткам из обществ "Солнце" в Пале и "Сердце для детей, больных раком" из Сараево.
Участники "Забега по тропам во имя жизни". Фото: Александр Борисов / РГ Участники "Забега по тропам во имя жизни". Фото: Александр Борисов / РГ
Участники "Забега по тропам во имя жизни". Фото: Александр Борисов / РГ

Главными промоутерами гуманитарного спортивного мероприятия выступили всемирно известные дзюдоисты братья Майдовы - Неманья и Стефан.

Трасса проходила в горах с перепадами высот на различных участках до 600 метров. Общая ее протяженность составила 12,2 километра. При этом на пути участников организаторы расположили 20 искусственных препятствий: водные и иные барьеры - это потребовало демонстрации, в том числе, и навыков передвижения по-пластунски.

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Корреспонденту "РГ", по стечению обстоятельств получившему номер 1, удалось не ударить в грязь лицом и прийти к финишу не последним. Учитывая уровень спортивной подготовки участников и сложность маршрута - это было крайне непросто. В процессе движения мне удалось пообщаться с лучшим спортсменом Белграда 2019 года, чемпионом мира, завоевавшим этот титул в 2017 году, выступающим под флагом Сербии, Неманьей Майдовым.

Спортсмен начал с того, что высказал свое отношение к РФ: "Мы - сербы любим Россию, а также знаем, что русские любят сербов". "Мы братья, - констатировал он. - В этой связи я с огромным удовольствие хотел бы позвать к нам в гости в Республику Сербскую (входит в состав Боснии и Герцеговины) россиян, а сербам непременно пожелать - почаще ездить в РФ".

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Неманья Майдов отметил, что "проведение гуманитарного забега на Яхорине, красавице горе, одной из самых известных на Балканах, - это прекрасный повод для приглашения спортсменов и обычных граждан из России приехать к нам и поучаствовать в данном благотворительном мероприятии". "Я продолжу быть официальным промоутером этого забега до 2020 года, надеюсь и дальше поддерживать его, - сказал дзюдоист. - Мы также ждем и российских инвесторов для совместного осваивания природных богатств в интересах наших народов".

Напомним, что Олимпийский центр "Яхорина" находится на одноименной горе. В 1984 году здесь проходили XIV Зимние Олимпийские игры. По мнению экспертов, Яхорина по праву считается ключевым туристическим местом на Балканах. В качестве подтверждения этого тезиса жители приводят тот факт, что одним из ряда высокопоставленных ценителей здешних красот был ещё эрцгерцог Франц Фердинанд, наследник престола Австро-Венгрии, убийство которого в Сараево стало поводом для развязывания Первой мировой войны.

В мире Европа Сербия Спорт Олимпийские игры Спорт Спортивная жизнь Физкультура
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