Трамп назвал сумасшедшим демократа Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил, что у его возможного соперника на грядущих президентских выборах Джо Байдена "не все дома". Глава государства подметил это после высказываний 76-летнего демократа о бедных детях.

Американский лидер подчеркнул, что иметь в Соединенных Штатах такого президента нельзя. Между тем Трамп добавил, что был бы рад видеть Байдена кандидатом от демократической партии, передает ТАСС.

Байден ранее заявил, что неимущие дети столь же умны и талантливы, сколь их белые сверстники. После этого он поправился, признавшись, что хотел сказать "дети из богатых семей".

Напомним, бывший вице-президент США Джо Байден официально объявил о намерении принять участие в президентских выборах, которые состоятся в 2020 году.