Установку кондиционеров на фасадах объектов культурного наследия запретят

Правительство России одобрило законопроект, касающийся запрета установки кондиционеров на фасадах зданий, входящих в список объектов культурного наследия.

Документ поручено внести в Государственную думу. Решение принято на заседании кабмина 8 августа, говорится на сайте правительства.

Согласно законопроекту, не допускается установка внешних блоков кондиционеров, антенн (включая антенны спутниковой связи) и других технических устройств на фасадах охраняемых объектов культурного наследия.

Уточняется, что соответствующая норма не будет распространяться на технические устройства охраны и сигнализации.