В Японии стартует чемпионат мира по скалолазанию

С 11 по 22 августа столица Японии Токио станет Меккой для любителей скалолазания. В столице летних Игр-2020 пройдет чемпионат мира по этому новому олимпийскому виду спорта.

Разумеется, в Страну восходящего солнца отправилась и российская команда. Как сообщила пресс-служба Федерации скалолазания России, в соревнованиях на трудность примут участие: Евгений Зазулин, Дмитрий Факирьянов, Владислав Шевченко, Дмитрий Попов, Николай Яриловец, Александр Шиков, Юлия Пантелеева, Луиза Емельева, Елена Красовская, Виктория Мешкова, Олеся Просекова.

В боулдеринге выступят: Евгений Зазулин, Сергей Скородумов, Егор Крячков, Вадим Тимонов, Яриловец, Александр Шиков, Виктория Мешкова, Елена Красовская, Луиза Емельева, Татьяна Шемулинкина, Ирина Кузьменка, Юлия Пантелеева.

В соревнованиях на скорость сборную России представят Дмитрий Тимофеев, Владислав Деулин, Сергей Рукин, Шишков, Николай Яриловец, Станислав Кокорин, Юлия Каплина, Мария Красавина, Елизовета Иванова, Елена Ремизова, Елена Красовская и Виктория Мешкова.

Сегодня скалолазание приобретает все большую популярность в мире, а в некоторых странах мира этот вид спорта уже включен в школьную программу.

Сейчас в скалолазании соревнуются в трех дисциплинах: "боулдеринг", "скорость" и "трудность". Во всех этих видах важны мгновенная реакция, скорость мышления и, конечно, физическая выносливость. На предстоящей в 2020 году Олимпиаде в Токио решено провести соревнования в многоборье, то есть суммировать результаты во всех трех дисциплинах.

Это надо знать

Лазание на трудность - наиболее популярный вид скалолазания, в котором основной задачей спортсмена является подъем до вершины за определенное время (от 4 до 15 минут в зависимости от сложности трассы). Количество попыток - одна, вид страховки - нижняя. Перед восхождением спортсмен может осмотреть трассу - на это ему дается пять минут. Также отметим, что соревнования могут проводиться на скалодромах не ниже 18-22 метров.

Лазание на скорость - вид скалолазания, в котором спортсмены стараются преодолеть определенный участок трассы за минимальное количество времени. Существуют как индивидуальные прохождения, так и парные гонки. Вид страховки - верхняя. На международных соревнованиях высота трасс для лазания на скорость составляет 10-27 метров.

Боулдеринг (англ. bouldering, от boulder - "валун") - подъем на скалы небольшой высоты. Страховка в этом случае организуется либо гимнастическая, либо путем настилания специальных матов, размещаемых под скалой на месте возможного падения спортсмена. На преодоление трассы отводится от 4 до 6 минут, количество попыток не ограничено. Вышеупомянутый вид скалолазания появился в городе Боулдер (штат Колорадо, США), рядом с которым немало глыб от 3 до 6 метров в высоту.

Не забудьте про страховку

Отличительной чертой скалолазания от других видов спорта является богатый выбор страховочных систем и снаряжения, без которых не обойтись. Если вы планируете начать им заниматься, следует уделить должное внимание выбору обеих этих составляющих.

Веревка - основная и обязательная часть снаряжения любого скалолаза. Ее необходимо приобретать в отделах снаряжения для альпинистов. Она при резком рывке удлиняется и поглощает часть усилий. Там, где разорвалась бы статическая веревка, динамическая выдерживает и обеспечивает страховку и безопасность покорителю гор при случайном лишении опоры. Стандартная толщина веревки - 10 мм, а моток бывает длиной от 25 до 60 метров.

Магнезия - широко применяется не только в скалолазании, но и в многих других видах спорта. Благодаря ней при больших физических усилиях ладони не потеют, что для альпиниста означает увеличение цепкости для того, чтобы крепко держаться за выступы и карабкаться дальше. Магнезия для скалолазания также выпускается и в виде геля или раствора, но при восхождении на приличную высоту пользоваться такой формой этого средства крайне неудобно. Гораздо проще и быстрее запустить руку в мешочек с порошком, который обычно висит у альпиниста на поясе за спиной, и протереть руки.

Страховочная система - обеспечивает не только безопасность, но и комфорт во время продвижения к вершине, что делает правильный выбор "страховки" еще более важным. Оборудование для восхождения на гору обязательно должно включать в себя специальную страховочную систему, многим известную под названием "беседка" или "обвязка" в зависимости от того, на какой части тела расположена.

"Нижняя" беседка представляет собой систему строп, обхватывающих талию и бедра. Этот предмет страховки является наиболее популярным среди альпинистов.

"Верхняя" - грудная обвязка, плотно обхватывает грудную клетку альпиниста и закрепляется на его плечах.

Существует также и комбинированный вариант, который имеет ножные и плечевые захваты и надежно фиксируется на теле спортсмена. Такая страховка менее удобна по сравнению с предыдущими двумя видами, но обеспечивает вертикальное положение в воздухе, тогда как лишь в беседке или обвязке велик риск перевернуться во время рывка и повиснуть вниз головой.

Где заниматься?

Разумеется, на скалодроме. Они бывают спортивными, спортивно-развлекательными и детскими.

Во многих городах существуют специальные центры, где можно заняться любимым видом спорта. Например, в Москве в районе Дмитровской есть несколько скалодромов, где пробное занятие с инструктором будет стоить 1 300 рублей, индивидуальное занятие с инструктором - 1 200 рублей, а самостоятельное посещение - 400 рублей в будние дни до 16:00, 600 рублей в будние дни после 16:00, праздничные дни и выходные.

Такие же комплексы существуют, к примеру, на Кутузовском проспекте и на Савеловской, где расценки на те же услуги будут варьироваться в промежутке от 800 до 1100 рублей.

Следует отметить, что данное "удовольствие" не из самых дешевых, поскольку тратиться приходится на снаряжение и на абонемент в специализированные залы. Но если вы дадите шанс скалолазанию, то это может обернуться для вас не только приятным времяпрепровождением, но и практически идеальным средством работы над телом. Альпинизм в крытом помещении может стать отличным решением для похудения и одновременной проработки тела. Это сжигание жиров и укрепление мышц в одной связке! Кроме того, скалолазание требует очень много калорий - за час реально избавиться от 1000 единиц, поэтому не стоит в этот день запрещать себе любимый десерт.

Следует помнить, что перед тем как начинать восхождение, нельзя плотно кушать, пить крепкий чай, кофе и алкогольные напитки. Это вызовет дестабилизацию кровяного давления и в большинстве случаев спровоцирует головокружение, что потенциально опасно, учитывая, на каких высотах вам предстоит пребывать. Лучшим перекусом за час до занятий будет легкий овощной салат и стакан свежевыжатого сока, зато спустя полчаса после можно позволить себе полноценный обед или ужин. Занятия альпинизмом помогают в довольно короткие сроки скорректировать форму рук, спины, подтянуть пресс, ягодицы и форму голеней, поэтому уже через месяц регулярных восхождений вы не узнаете себя в зеркале. А помимо неплохой физической формы вы еще и получите бурю различных эмоций от пребывания на скалодроме, что потенциально может сделать скалолазание вашим хобби.

Кстати

Чемпионат мира 2021 года пройдет в Москве. Это решение было принято на Пленарной Ассамблее (ПА) Международной федерации спортивного скалолазания. Претендентов было двое - Россия и Швейцария, но по результатам предварительных заявок спортивный департамент IFSC вынес на голосование только кандидатуру Москвы, а швейцарцам было предложено поучаствовать в конкурсе на право проведения чемпионата мира 2023 года. Стоит добавить, что мировое первенство по скалолазанию пройдет в Москве во второй раз, ранее столица принимала аналогичные соревнования в 2018 году.