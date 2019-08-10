В Ираке упал американский беспилотник

Американский шпионский беспилотник разбился в северной части Багдада, сообщило иракское агентство новостей Buratha. Его источники утверждают, что американский дрон с номером 52187 разбился в районе Радвания, к северу от Багдада, по, пока неустановленной причине.

Вместе с тем, в сообщении говорится, что дрон не понес серьезных повреждений, и мог быть сбит в результате перехвата. Беспилотник, как сообщается, был передан иракской стороне. Официальные представители США и Ирака пока не отреагировали на эту информацию.

Ранее американский беспилотник уже терпел крушение в Ираке. Пентагон в середине июля подтвердил, что один из его БПЛА разбился в Ираке после того, как в социальной сети начали циркулировать фотографии неуправляемого самолета. В заявлении для BuzzFeed News представитель Пентагона заявил, что беспилотник MQ-1C Grey Eagle разбился 16 июня, когда возвращался на базу, добавив, что "технические сложности привели к потере связи и крушению дрона". Его стоимость составляет 21 миллион долларов.