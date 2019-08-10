В Люксембурге семь человек пострадали из-за торнадо

В пятницу вечером мощный торнадо прошел по сопредельной территории Бельгии и Люксембурга. По данным местных СМИ, сильнее всего пострадал люксембургский город Петанж, по центру которого пронесся смерч.

По данным мэра Пьера Меллина, пострадали семь человек. Один из них получил тяжелые ранения, пишет "Интерфакс".

Городу нанесен значительный ущерб. Повреждены местный супермаркет и около сотни домов: стихия снесла крыши и выбила окна. Также помяты автомобили, деревья вырваны с корнем.

Некоторые автотрассы оказались полностью заблокированными. На одном из участков железной дороги между Люксембургом и Францией нарушено сообщение.