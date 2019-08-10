В мечети в Норвегии в результате стрельбы погиб один человек

Один человек погиб, один получил ранения в результате стрельбы в мечети в коммуне Берум близ Осло, сообщает департамент полиции.

По данным правоохранителей, в исламском центре аль-Нур произошла стрельба. Прибывшие на место стражи порядка арестовали преступника. Сообщников обнаружено не было. В ходе розыскных мероприятий в мечети найдено несколько единиц оружия.

Полиция проводит расследование инцидента. Мотивы преступления пока неизвестны. На место происшествия прибыли кареты скорой помощи и спасатели. Местность вокруг мечети оцеплена полицейскими нарядами.