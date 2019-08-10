В Сети высмеяли располневшую Савченко на пляже в Латвии

В социальных сетях с иронией восприняли фотографии с отдыха в Латвии экс-депутата Верховной Рады Надежды Савченко. Она опубликовала две фотосессии в длинном зеленом платье с разрезом на ноге в Facebook.

Надежда #Савченко после избирательной кампании отправилась на берег Балтийского моря и включила режим «шальная императрица» 😏.

Говорит, «холодная вода наполняет силой!»#КлименкоТайм pic.twitter.com/9dONW7JmoW — Klymenko Time (@KlymenkoTime) August 8, 2019

На одном из снимков Савченко прогуливается на побережье, останавливаясь возле дорожных знаков, чтобы можно было зафиксировать название местности. "Балтийское море летом напоминает Черное море зимой. Однако холодная вода наполняет силой", - уверена экс-парламентарий.

Пребывание на отдыхе Саченко показала и на видео, где прямо в платье уплывает далеко в море.

Пользователи с большой изобретательностью оценили фотографии в социальной сети. Некоторые утверждали, что "Надя Савченко не похудела к лету, вот и купается в пальто". Другие с сарказмом подвели итог, что бывший политик так и не смогла "доплыть ни до Крыма, ни до Евросоюза". Особенно въедливые комментаторы увидели в Савченко "босую женщину со следами голодовок".