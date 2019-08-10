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10.08.2019 19:59
Рубрика: В мире

В Сети высмеяли располневшую Савченко на пляже в Латвии

Текст: Александр Саможнев

В социальных сетях с иронией восприняли фотографии с отдыха в Латвии экс-депутата Верховной Рады Надежды Савченко. Она опубликовала две фотосессии в длинном зеленом платье с разрезом на ноге в Facebook.

На одном из снимков Савченко прогуливается на побережье, останавливаясь возле дорожных знаков, чтобы можно было зафиксировать название местности. "Балтийское море летом напоминает Черное море зимой. Однако холодная вода наполняет силой", - уверена экс-парламентарий.

Фото: @mzakharovamid / instagram.com
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Пребывание на отдыхе Саченко показала и на видео, где прямо в платье уплывает далеко в море.

Пользователи с большой изобретательностью оценили фотографии в социальной сети. Некоторые утверждали, что "Надя Савченко не похудела к лету, вот и купается в пальто". Другие с сарказмом подвели итог, что бывший политик так и не смогла "доплыть ни до Крыма, ни до Евросоюза". Особенно въедливые комментаторы увидели в Савченко "босую женщину со следами голодовок".

В мире экс-СССР Украина В мире Европа Латвия Надежда Савченко: политическая карьера
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