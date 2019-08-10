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10.08.2019 09:09
Рубрика: Экономика

В Шотландии изобретен датчик для проверки подлинности виски

Текст: Максим Макарычев
Ученые из Университета Глазго в Шотландии создали электронный сенсор для определения подлинности виски.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Устройство было разработано по просьбе коллекционеров, которые жаловались, что в последнее время на торгах участились случаи продажи некачественного напитка, сообщает Der Spiegel.

Между тем за редкие бутылки, некоторые из которых больше никогда не будут выпущены, коллекционеры платят огромные деньги. В прошлом году в Шотландии на аукционе бутылка 60-летнего Macallan была продана почти за миллион евро.

Фото: instagram.com
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Сенсор может отличить односолодовый 18-летний коллекционный виски от дешевого напитка, продаваемого в обычном магазине. В лаборатории шотландцы использовали для проведения опытов виски известных марок Glenfiddich, Glen Marnoch и Laphroaig.

Исследователи поместили крошечные металлические пластины из золота и алюминия на стеклянную панель в шахматном порядке. Когда виски помещается на эту "шахматную доску", датчик определяет, как свет поглощается жидкостью. Золотые и алюминиевые кусочки регистрируют изменения цвета.

Проще говоря, для каждой жидкости создается индивидуальный отпечаток из-за разных измеренных длин световых волн. Это позволяет дифференцировать жидкости. Ученые уверяют, что устройство очень похоже на наш язык, который может распознавать определенный профиль вкуса и отличать его от других. По словам экспертов, каждый дорогой напиток имеет свой "отпечаток", а устройство с вероятностью в 99 процентов может определить созревал ли виски, например, в бочке из-под хереса или рома.

Сенсор также может определить подлинный возраст виски и легко различить сорта двенадцати, 15 или 18 летней выдержки. "Искусственный язык" может анализировать качество других напитков. Такие датчики также подходят, например, для проверки качества при производстве продуктов питания. Это позволяет компаниям проверять, могут ли они поддерживать стабильно высокий уровень продукции в течение длительного времени.

Между тем

Мошенники пользуются дороговизной редких экземпляров виски. Все больше экспертов сталкиваются с подделками, в которые разливается более дешевый виски или подделываются этикетки. В 2017 году гражданин КНР на аукционе заплатил около 8500 евро за бутылку Macallan, якобы выпущенную в 1878 году. Бутылка была открыта, но это оказалась фальшивка с поддельной этикеткой. Виски на самом деле был выпущен в 1970-е годы и был даже не односолодовым, а смешанным скотчем.

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