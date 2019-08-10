Вратарь "Ливерпуля" из-за травмы не сыграет в Суперкубке УЕФА

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон Беккер из-за травмы не сможет помочь "Ливерпулю" в матче за Суперкубок УЕФА против "Челси".

Алиссон получил травму в пятницу в стартовом матче нового сезона Английской премьер-лиги. На 39-й минуте встречи он выбил мяч от ворот и упал на газон, схватившись за ногу.

После проведенного обследования выяснилось, что у футболиста повреждена икроножная мышца. Степень серьезности пока не уточняется, однако до среды он точно не вернется в строй.

Сам вратарь на странице в Twitter поблагодарил всех за поддержку.

"Спасибо за все ваши сообщения. Вернусь, как можно скорее, и буду еще сильнее, - написал он.