Новости

ВСУ выпустили по ДНР наибольшее количество снарядов с момента перемирия 11:21
Астроном рассказал, когда над Крымом будет феерический звездопад 11:03
Эксперт: Санкции в отношении "Северного потока-2" опоздали 11:00
В Москве госпитализировали актера Александра Шувалова 10:52
Под Тамбовом в ДТП с участием микроавтобусов погибли пять человек 10:51
Художник комиксов Marvel Эрни Колон скончался от рака 10:38
Названы самые популярные советские фильмы на YouTube 10:34
В Якутии совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 10:17
Массовая авария остановила МКАД 09:57
В Бурятии объявили штормовое предупреждение 09:46
Число пострадавших от взрыва под Ачинском выросло до 11 человек 09:39
В ДТП с автобусом под Курганом пострадали 11 человек 09:33
На сахалинском рыбоконсервном заводе произошел крупный пожар 09:02
На Камчатке произошло второе землетрясение за сутки 07:31
Ученые рассказали, как не отказывать себе в любимой еде и долго жить 07:26
Трамп назвал сумасшедшим демократа Байдена 07:24
Циклон "запер" 18 туристов на приморском пляже 07:13
Якутии дополнительно выделят больше 390 млн рублей на тушение пожаров 06:51
На юге Индии 35 человек стали жертвами муссонных ливней 06:43
СМИ: США могут передислоцировать своих военных из Германии в Польшу 05:59
Иран и Ирак намерены заменить расчеты долларом в двусторонней торговле 05:14
В Ираке упал американский беспилотник 05:14
Какие фамилии самые распространенные в России 05:00
ООН: Санкции США спровоцировали гибель иранцев из-за нехватки лекарств 04:17
Жители Камчатки ощутили четырехбалльное землетрясение 03:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Как избежать мошенничества с жильем
Как избежать мошенничества с жильем
10.08.2019 11:21
Рубрика: В мире

ВСУ выпустили по ДНР наибольшее количество снарядов с момента перемирия

Текст: Андрей Васильев

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) за минувшие сутки выпустили по территории Донецкой народной республики почти 150 боеприпасов, семь раз нарушив режим прекращения огня. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на руководителя представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслана Якубова.

ДНР: При обстреле со стороны ВСУ погибли два человека

Огонь велся из 120-мм минометов, БМП и БТР, гранатометов и стрелкового, в том числе, крупнокалиберного оружия по поселку Нижнее Верхнеторецкое к северу от Ясиноватой, а также сел, расположенных на юге ДНР - Безыменное, Коминтерново, Дзержинское и Октябрь. В результате обстрела в селе Коминтерново сгорел жилой дом.

Ранее с начала нового перемирия число выпущенных ВСУ за сутки по ДНР боеприпасов не превышало 34 единицы.

Новое перемирие вступило в силу в Донбассе 21 июля в 00.01 часов. Оно было согласовано на переговорах Контактной группы в Минске 17 июля и содержит обязательство по соблюдению "всеобъемлющего, безусловного, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня".

Однако с тех пор украинская сторона каждый день нарушает режим перемирия и стянула к линии соприкосновения дополнительные воинские подразделения.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Число пострадавших от взрыва под Ачинском выросло до 11 человек
Турецкие политики призвали Эрдогана признать Крым российским
КНДР запустила две ракеты в Японское море
Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке