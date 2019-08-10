ВСУ выпустили по ДНР наибольшее количество снарядов с момента перемирия

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) за минувшие сутки выпустили по территории Донецкой народной республики почти 150 боеприпасов, семь раз нарушив режим прекращения огня. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на руководителя представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслана Якубова.

Огонь велся из 120-мм минометов, БМП и БТР, гранатометов и стрелкового, в том числе, крупнокалиберного оружия по поселку Нижнее Верхнеторецкое к северу от Ясиноватой, а также сел, расположенных на юге ДНР - Безыменное, Коминтерново, Дзержинское и Октябрь. В результате обстрела в селе Коминтерново сгорел жилой дом.

Ранее с начала нового перемирия число выпущенных ВСУ за сутки по ДНР боеприпасов не превышало 34 единицы.

Новое перемирие вступило в силу в Донбассе 21 июля в 00.01 часов. Оно было согласовано на переговорах Контактной группы в Минске 17 июля и содержит обязательство по соблюдению "всеобъемлющего, безусловного, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня".

Однако с тех пор украинская сторона каждый день нарушает режим перемирия и стянула к линии соприкосновения дополнительные воинские подразделения.